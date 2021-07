Visita di don Battaglia a Palazzo San Giacomo: “Napoli sei bellissima, credi in te” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo la gradita Visita dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia che ha voluto così ricambiare quella fatta dal primo cittadino a ridosso del suo insediamento a Largo Donnaregina. Un lungo e cordiale colloquio si è snodato tra de Magistris e Battaglia – che era accompagnato dal Vescovo ausiliare Lucio Lemmo – al termine del quale Don Mimmo ha firmato il libro d’onore di Palazzo San Giacomo, scrivendo in maniera simpatica: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Sindaco diLuigi de Magistris ha ricevuto oggi aSanla graditadell’Arcivescovo Mons. Domenicoche ha voluto così ricambiare quella fatta dal primo cittadino a ridosso del suo insediamento a Largo Donnaregina. Un lungo e cordiale colloquio si è snodato tra de Magistris e– che era accompagnato dal Vescovo ausiliare Lucio Lemmo – al termine del quale Don Mimmo ha firmato il libro d’onore diSan, scrivendo in maniera simpatica: ...

