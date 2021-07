Villetta esplode dopo fuga di gas | fortissimo boato nella notte | ci sono morti e feriti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un uomo è morto e altre tre personerimaste ferite per una esplosione in unabifamiliare avvenutain località Montemezzo di Valfabbrica, in provincia di Perugia. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia si sarebbe consumata a causa di unadi gas. TragediaLa potente esplosione ha causato il crollo del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Secondo quanto riferito dai vigili, nellavivevano due nuclei familiari. L'esplosione è avvenuta al primo piano e la persona morta si trovava in quell'area. La vittima è stata recuperata tra ...Lain pietra era abitata da due famiglie. L'esplosione è avvenuta al primo piano dove abitava la vittima. Sul posto anche i carabinieri. Dalle prime informazioni la vittima dovrebbe essere ...Un uomo di 59 anni di origine indiana è morto e altre tre persone sono rimaste ferite per una esplosione in una villetta bifamiliare avvenuta nella notte a Montemezzo di Valfabbrica, nel Perugino.Esplode una villetta bifamiliare a Montemezzo, sul posto i Vigili del fuoco per ricostruire la dinamica. Quattro persone coinvolte, un morto.