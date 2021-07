Villa Mondragone e le lezioni del Covid per l’economia europea Il video

(Di giovedì 8 luglio 2021)e ledelperTermina la trentaduesima edizione della Conferenza Internazionale di, intitolata quest’anno “Lessons from-19. A stronger EU: Staying together in a new policy space”. Nella cornice della Farnesina, il professor Paganetto e gli altri accademici e rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte ai lavori tirano le somme della tre giorni a tema economico.

Formiche.net

"C'e' infine - viene sottolineato - la questione del riaggiustamento della politica competitiva dell'Unione alle nuove condizioni dell'economia mondiale sempre piu' dominata da politiche per la ...Lo si legge nelle conclusioni del Seminario economico internazionale di'Lessons from Covid - 19. A Stronger EU: Staying together in a new policy space'. "La naturale concentrazione ..."C'è spazio per l'Italia in Europa". Lo ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, intervenendo al XXXII Villa ...La fonte di energia rinnovabile "meno costosa è il solare su cui l'Italia è molto competitiva". Lo ha ricordato Marco Alverà, ...