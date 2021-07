Vigilantes sulla spiaggia e ordinanza anti alcol | la stretta di Lignano sugli eccessi della movida nei weekend

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Dall'app per il drink sotto l'ombrellone… Rissa e violenze in centro a Udine, tavolo con il… Danneggiamenti, niente mascherine e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigilantes sulla

il Resto del Carlino

... Rissa e violenze in centro a Udine, tavolo con il… Danneggiamenti, niente mascherine e ubriachi: a… Festini senza regole tra i giovanispiaggia di… Note sull'autore ...Invece, chiediamo ai poliziotti di fare ifuori dall'orario di lavoro, per di più ... infine, anche alle restrizioni che colpiranno ex detenuti e immigrati: 'Le leggi non si fannobase ...Ieri un altro tassello è stato incastonato nel meraviglioso puzzle della deflazione da debiti che stiamo costruendo, dollaro e rendimenti hanno danno un’indicazione precisa che nei prossimi mesi diven ...Il direttore tecnico dell’agenzia di guardie giurate Cdo: "Quantità di chiamate mai vista prima: durante il lockdown abbiamo reclutato nuovo personale, ora siamo a oltre 130 dipendenti" ...