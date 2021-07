VIDEO | SPALLETTI PUNGE TOTTI E LA SERIE TV | “Ci sarà spazio per le cose meno importanti e parlerò di Totti”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano #in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione al Napoli, ha parlato anche in maniera breve ente dellatv su Francesco #e il suo addio al calcio. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc L'articoloE LATV: “Ci...

Advertising

sscnapoli : ?? | Mister #Spalletti: “Forza Napoli...sarò con te!” ?? #ForzaNapoliSempre - tvdellosport : ?? NAPOLI, È ARRIVATO SPALLETTI Luciano #Spalletti è arrivato in città per iniziare la sua nuova avventura da all… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Diretta presentazione Spalletti/ Video streaming tv: i precedenti allenatori a Napoli - infoitsport : DIRETTA VIDEO - Spalletti: 'Insigne? Gli ho detto che mi farebbe piacere questo percorso farlo con -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO SPALLETTI

Se vogliamo, parliamo della Juventus di Allegri, del Napoli dio della Lazio di Sarri, ma ... PRESENTAZIONE MOURINHO IN DIRETTA SU CANALE 20 E STREAMING: COME SEGUIRE LA CONFERENZA ...SPORTIL MERCATO Pedro finisce tra gli esuberi L'EMERGENZA Spinazzola torna e incontra ... Se vuoi parlare della Juve di Allegri o del Napoli dio della Lazio di Sarri puoi farlo, ma la ...NAPOLI – “Mi fa piacere ritrovarvi, qualcuno già lo conosco, qualcuno lo conoscerò. Chi è quello più cattivo tra voi?. Iniziamo magari con le curiosità sul ritiro. Stiamo qui per 2-3 giorni per i test ...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è stato presentato in conferenza stampa al Konami Training Center. Ecco quanto raccolto da "Napoli Magazine": "Lunedì ci raduniamo, ...