VIDEO Roma | Mourinho su Spinazzola | “Situazione dura per lui | ma anche per noi”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Josénte la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della, parla dell'Infortunio accorso a Leonardocon l'Italia nel corso di Euro 2020. Rivedi le Immagini con la curiosa richiesta al GM, Thiago Pinto

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri… - Tg1Rai : La scomparsa di #RaffaellaCarrá. Il corteo con il feretro dell'artista ha attraversato Roma, toccando i luoghi simb… - repubblica : Roma, addio a Raffaella Carrà: il corteo funebre - EnricoFarm : RT @nelloscavo: Domani su @Avvenire_Nei raccontiamo un altro (l'ennesimo) curioso mistero sulle prove degli abusi commessi dai guardacost… - GioGreatti : RT @perchetendenza: 'Herrera': Per la risposta di José #Mourinho a una domanda su Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazion… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

...potranno seguirne degli stralci affidandosi anche al servizio di diretta streaming, che non ... Nel palmarès di Spalletti compaiono due Coppe Italia e una Supercoppa vinte con lanel corso ...'Ho vissuto vent'anni, i primi della mia carriera, con lei girando il mondo. Ho dei ricordi di vita con Raffaella, del rapporto umano. Quando avevamo dei problemi, li risolvevamo sempre. Mi diceva che ...Calciomercato Roma/ Torna di moda Diego Carlos, ma il Siviglia chiede 40 mln. PRESENTAZIONE MOURINHO IN DIRETTA SU CANALE 20 E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA. Segnaliamo subito a ...NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 08/07/2021 Nelle scorse ore è riemerso un video che mostra un simpatico ... Ricordiamo che ieri, presso il Campidoglio di Roma, è stata aperta la camera ardente ...