VIDEO Roma | Mourinho | “Questa squadra non è mia | è solo dei romanisti”

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri… - CarloCalenda : A Settecamini con i comitati di quartiere di Roma Est. Alcune cose che ci hanno segnalato erano già nel nostro prog… - Tg1Rai : La scomparsa di #RaffaellaCarrá. Il corteo con il feretro dell'artista ha attraversato Roma, toccando i luoghi simb… - g_iallorossi : Primo allenamento a #Trigoria diretto da Josè #Mourinho. Subito complimenti per #Smalling: 'Sì, Chris!'. VIDEO!… - DaddariosWho : Miki e Mourinho che ridono nel video dell'allenamento, anche oggi da quando è arrivato Mou Roma 1 giornalisti 0 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma

APPROFONDIMENTI I DATI La mappa dei contagi aI DATI Il bollettino di oggi SALUTEIL FOCUS Varianti, quante e quali sono? LUSSEMBURGO Il premier del Lussemburgo positivo dopo la prima dose.I DATIVariante Delta a, contagi in aumento a Centocelle e Casilino: la mappa dei quartieri Variante Delta in Italia, risale la curva dei contagi 'La pandemia non è finita', ha detto anche ...Roma Mourinho subito al lavoro dopo la presentazione ufficiale ai media: lo Special One dirige la squadra nel primo allenamento, le foto.08 luglio, 20:39 Calcio Roma, Mourinho alla stampa: "Riuscite sempre a trovare il mio numero..." Il neotecnico giallorosso alla sua presentazione. "Sapete gia' che non sono uno si ...