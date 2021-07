VIDEO Roma, Mourinho ha trovato casa: ecco dove andrà a vivere lo Special One (Di giovedì 8 luglio 2021) Sembra che José Mourinho, nuovo tecnico della Roma, abbia scelto di vivere in una dimora storica nel centro della Capitale Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) Sembra che José, nuovo tecnico della, abbia scelto diin una dimora storica nel centro della Capitale

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri… - matteosalvinimi : SCANDALOSO! I romani e i turisti di tutto il mondo dopo aver visto Roma trasformata in uno zoo a cielo aperto, inva… - Tg1Rai : La scomparsa di #RaffaellaCarrá. Il corteo con il feretro dell'artista ha attraversato Roma, toccando i luoghi simb… - miccono : QUOTIDIANO NAZIONALE: Roma, 600 sindaci in piazza con Anci. De Caro: 'Siamo tutti reo confessi' / VIDEO. - Euro_comunica : In diretta su Eurocomunicazione (.com) e su -