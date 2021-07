Via libera del Senato al voto ai 18enni | presto il referendum

Advertising

Via libera

Per la promulgazione e l'entrata in vigore bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendumdell'aula di palazzo Madama al Ddl che porta a 18anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ...Commenta per primo Come si legge su La Nazione (Firenze), la Fiorentina aspetta ildi Italiano prima di muoversi per cercare di acquistare un regista di valore. Le prestazioni di Pulgar in Copa America hanno destato interesse, e piacciono anche Amrabat e Castrovilli da ...Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra ...Il Senato, con 178 voti favorevoli, 15 contrari e 30 astenuti, ha dato oggi l’ultimo via libera alla riforma costituzionale. Dalle prossime elezioni, circa 4 milioni di giovani elettori potranno ...