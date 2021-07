Via del Caravaggio, Lamorgese: ripristinata legalità senza uso forza pubblica (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “La riconsegna oggi ai proprietari di due immobili occupati da oltre sette anni in viale del Caravaggio assume un importante valore perché avviene senza l’uso della forza pubblica, al termine di una trattativa che ha consentito di trovare soluzioni abitative alternative grazie all’impegno profuso dalla regione Lazio e dal comune di Roma”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “La liberazione dei due stabili consente anche di chiudere una vicenda giudiziaria che grava pesantemente sulle casse dello Stato”, ha proseguito la titolare del Viminale, ringraziando “il prefetto e tutte ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “La riconsegna oggi ai proprietari di due immobili occupati da oltre sette anni in viale delassume un importante valore perché avvienel’uso della, al termine di una trattativa che ha consentito di trovare soluzioni abitative alternative grazie all’impegno profuso dalla regione Lazio e dal comune di Roma”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana. “La liberazione dei due stabili consente anche di chiudere una vicenda giudiziaria che grava pesantemente sulle casse dello Stato”, ha proseguito la titolare del Viminale, ringraziando “il prefetto e tutte ...

