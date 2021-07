Vi spiego cosa c’è dietro la mossa cinese sull’acciaio. Parla Pelanda (Di giovedì 8 luglio 2021) E pensare che i produttori di acciaio cinese hanno toccato i 24 miliardi di euro di utili nel primo semestre dell’anno, con un incremento del 286% sul 2020. Un dato che a quanto pare non deve aver impressionato più di tanto il governo cinese, alle prese con la sempre più asfissiante stretta contro il fintech e con un debito pubblico più volte sfuggito di mano. Al punto da mettersi in scia alla Russia, facendo trapelare l’intenzione di imporre una tassa sulle esportazioni di acciaio. Il balzello si attesterebbe intorno al 15% e secondo molti analisti non farà altro che aggravare la già tesa condizione del mercato dell’acciaio in Europa alle prese con ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 luglio 2021) E pensare che i produttori di acciaiohanno toccato i 24 miliardi di euro di utili nel primo semestre dell’anno, con un incremento del 286% sul 2020. Un dato che a quanto pare non deve aver impressionato più di tanto il governo, alle prese con la sempre più asfissiante stretta contro il fintech e con un debito pubblico più volte sfuggito di mano. Al punto da mettersi in scia alla Russia, facendo trapelare l’intenzione di imporre una tassa sulle esportazioni di acciaio. Il balzello si attesterebbe intorno al 15% e secondo molti analisti non farà altro che aggravare la già tesa condizione del mercato dell’acciaio in Europa alle prese con ...

