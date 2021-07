Verratti, giocare una finale così si avvera sogno bambino (Di giovedì 8 luglio 2021) "giocare una finale così, contro una grande squadra e in uno stadio come quello, è il sogno di ogni bambino e per noi si avvera. E' il merito è anche di Mancini che ci ha ridato l'entusiasmo e ha ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) "una, contro una grande squadra e in uno stadio come quello, è ildi ognie per noi si. E' il merito è anche di Mancini che ci ha ridato l'entusiasmo e ha ...

Advertising

OnorioFerraro : #ITA | #Verratti: 'Abbiamo visto la partita tutti insieme. È una squadra fisica, hanno meritato di giocare la final… - OwenArcher10 : RT @Filoribs: Morbidissimo #Verratti…”#Donnarumma merita di giocare in un top club europeo per avere l'ambizione di vincere la Champions Le… - InterFenway : RT @FootballAndDre1: Verratti su Donnarumma:' Merita di giocare in un top club europeo per avere l'ambizione di vincere la Champions League… - _mn3mo : RT @FootballAndDre1: Verratti su Donnarumma:' Merita di giocare in un top club europeo per avere l'ambizione di vincere la Champions League… - Picchio_10 : RT @Filoribs: Morbidissimo #Verratti…”#Donnarumma merita di giocare in un top club europeo per avere l'ambizione di vincere la Champions Le… -