Verratti: “Ci era mancata credibilità, ora l’Italia è al suo posto” (Di giovedì 8 luglio 2021) Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dalla finale degli Europei contro l’Inghilterra. L’Inghilterra ha fisicità e giocatori tecnici, ha meritato di andare in finale. Incontreremo una grande squadra e giocano in casa, sarebbe un sogno vincerla così. Giocare in un grande stadio ci darà stimoli enormi. L’arbitro non si farà condizionare, sarà abituato a sfide di questo tipo. Il rigore all’Inghilterra è stato generoso, con quello hanno vinto la partita. Sterling è un grandissimo attaccante, sta facendo un ottimo torneo. Ci era mancata credibilità, in questo percorso abbiamo ritrovato il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Marco, centrocampista della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa a tre giorni dalla finale degli Europei contro l’Inghilterra. L’Inghilterra ha fisicità e giocatori tecnici, ha meritato di andare in finale. Incontreremo una grande squadra e giocano in casa, sarebbe un sogno vincerla così. Giocare in un grande stadio ci darà stimoli enormi. L’arbitro non si farà condizionare, sarà abituato a sfide di questo tipo. Il rigore all’Inghilterra è stato generoso, con quello hanno vinto la partita. Sterling è un grandissimo attaccante, sta facendo un ottimo torneo. Ci era, in questo percorso abbiamo ritrovato il ...

