Venezia | il G20 blocca le barche nel Canal Grande – VIDEO

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 8 luglio 2021) Come tutte le estati siamo abituati a vedere le code in autostrada a cui sono sottoposti gli automobilisti che si recano in vacanza. Uno scenario che a, soprattutto nelle acque delè un po’ difficile vedere. Non c’entra però il turismo, bensì il G20 che si sta svolgendo nella città lagunare. La polizia locale, infatti, ha disposto che il traffico due ore la mattina (dalle 8 alle 10) e due ore il pomeriggio (dalle 16 alle 18) va fermato. Motivi di sicurezza, per permettere il transito delle delegazioni delle 20 nazioni riunite al summit. Il problema è che atutto si svolge sull’acqua e ...