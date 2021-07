Van Aanholt strizza l’occhio all’Inter: l’indizio social – FOTO (Di giovedì 8 luglio 2021) L’olandese van Aanholt ha mostrato via social l’interesse per le voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter – FOTO Patrick van Aanholt, trentenne nazionale dei Paesi Bassi attualmente svincolato, ha mostrato a suo modo un certo interesse per le voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Inter. Un tifoso ha infatti postato un messaggio sui social network per sottolineare la possibilità che i nerazzurri possano puntare su una coppia di esterni tutta olandese, con Denzel Dumfries assieme allo stesso van Aanholt. Il diretto interessato ha risposto con un emoji con gli occhi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) L’olandese vanha mostrato vial’interesse per le voci di mercato che lo vorrebberoPatrick van, trentenne nazionale dei Paesi Bassi attualmente svincolato, ha mostrato a suo modo un certo interesse per le voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Inter. Un tifoso ha infatti postato un messaggio suinetwork per sottolineare la possibilità che i nerazzurri possano puntare su una coppia di esterni tutta olandese, con Denzel Dumfries assieme allo stesso van. Il diretto interessato ha risposto con un emoji con gli occhi ...

