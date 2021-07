Vaccino, l’allarme dal Regno Unito: conseguenze indesiderate nel 10% dei casi (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 1300 morti a seguito della somministrazioni del Vaccino e quasi 100 mila casi di reazioni ai farmaci, in alcuni casi anche gravi. Questi i dati che arrivano dal Regno Unito, pubblicati nell’ultima Yellow Card, sorta di portale online nel quale i cittadini britannici possono trovare i dati sulla campagna vaccinale adottata dal governo e pubblicati dall’agenzia Medicines and Healthcare?products Regulatory (MHRA). Numeri che confermano come la corsa alla somministrazione sia piena di punti interrogativi e quanto sbagliato sia parlare di “obbligo” per i cittadini. I dati dell’ultima Yellow Card, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 1300 morti a seguito della somministrazioni dele quasi 100 miladi reazioni ai farmaci, in alcunianche gravi. Questi i dati che arrivano dal, pubblicati nell’ultima Yellow Card, sorta di portale online nel quale i cittadini britannici possono trovare i dati sulla campagna vaccinale adottata dal governo e pubblicati dall’agenzia Medicines and Healthcare?products Regulatory (MHRA). Numeri che confermano come la corsa alla somministrazione sia piena di punti interrogativi e quanto sbagliato sia parlare di “obbligo” per i cittadini. I dati dell’ultima Yellow Card, ...

Advertising

FnpCisl : RT @fnpabruzzomolis: L’allarme della Fondazione GImbe: 2,3 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dose di #vaccino, 4,7 mili… - fnpabruzzomolis : L’allarme della Fondazione GImbe: 2,3 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dose di #vaccino, 4,7 m… - _itwasPatricia : Fun fact sul vaccino: al medico non fregava praticamente un cazzo delle mie patologie attuali e passate però quando… - lilas19849475 : RT @DonnaModerna: Se dopo la #vaccinazione o l'infezione da #COVID19 la pelle ha mostrato reazioni come disturbi vascolari, geloni, pitiria… - Una37161768 : eccheccazzo proprio domani che devo fare il vaccino , qui a Naples c'è l'allarme meteo per ondate di calore. SUICIDATEMI! -