Vaccino J&J senza prenotazione a tutti gli over 60 ancora senza dose: “Farlo è fondamentale” (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 43mila over 60 bergamaschi non sono ancora vaccinati. Si tratta del 14% del totale. Numeri che preoccupano l’Ats Bergamo, che per questo motivo ha deciso di aprire l’accesso diretto alla vaccinazione senza prenotazione per questa categoria di cittadini in tutti gli hub della Bergamasca. Sarà garantita la somministrazione del Vaccino Johnson&Johnson che prevede una sola e unica dose (quindi non necessita di richiamo). L’iniziativa è già partita giovedì 8 luglio: a Dalmine, Treviglio, Spirano e Antegnate (Asst Bergamo Ovest) gli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre 43mila60 bergamaschi non sonovaccinati. Si tratta del 14% del totale. Numeri che preoccupano l’Ats Bergamo, che per questo motivo ha deciso di aprire l’accesso diretto alla vaccinazioneper questa categoria di cittadini ingli hub della Bergamasca. Sarà garantita la somministrazione delJohnson&Johnson che prevede una sola e unica(quindi non necessita di richiamo). L’iniziativa è già partita giovedì 8 luglio: a Dalmine, Treviglio, Spirano e Antegnate (Asst Bergamo Ovest) gli ...

Sileri avverte: “A ottobre nuova ondata. Andrà in ospedale chi non si è vaccinato” “Gli over 60 non vaccinati corrono un rischio per loro stessi, non solo per la società. A ottobre ci sarà una recrudescenza della circolazione del virus e, purtroppo, con questa circolazione, anche se ...

