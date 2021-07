Vaccino Covid, il 99% di docenti e Ata in Veneto si è vaccinato o si è prenotato (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre il 99% del personale scolastico del Veneto si è vaccinato contro il Covid o ha già preso appuntamento per farlo. Secondo l’ultima ricognizione del ministero della Salute su un totale di 107.469 tra insegnanti, bidelli e tecnici 93.428 hanno assunto la prima dose e ad altri 481 è stato somministrato il siero monodose Johnson&Johnson: insieme rappresentano l’87,38% della categoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre il 99% del personale scolastico delsi ècontro ilo ha già preso appuntamento per farlo. Secondo l’ultima ricognizione del ministero della Salute su un totale di 107.469 tra insegnanti, bidelli e tecnici 93.428 hanno assunto la prima dose e ad altri 481 è stato somministrato il siero monodose Johnson&Johnson: insieme rappresentano l’87,38% della categoria. L'articolo .

