Vaccini | si fa largo l’ipotesi dell’obbligatorietà per il corpo docenti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il Governo starebbe prendendo in considerazioneLa ripresa dell’anno scolastico è ancora lontano ma non per questo non bisogna già stilare un piano d’azione che faccia da scudo al virus e alle sue varianti. Il Generale Figliuolo, nelle scorse settimane ha garantito l’arrivo delle dosi anche nel periodo estivo ma ha lanciato l’appello a chi ancora non è vaccinato. Tra chi non ha ricevuto le dosi ci sarebbero almeno 200 mila persone appartenenti al. Secondo le ultime stime l’85% ha ricevuto la prima dose tra insegnanti e collaboratori scolastici, mentre solo il 72% ha completato il ciclo vaccinale. Numeri considerati ...