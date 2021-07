Vaccini obbligatori anche per gli insegnanti come per i medici, i presidi spingono: l’ipotesi che tenta il generale Figliuolo (Di giovedì 8 luglio 2021) l’ipotesi di obbligare almeno gli insegnanti a vaccinarsi, così com’è stato fatto per medici e infermieri, si fa sempre più concreta tra governo e staff del commissario Francesco Paolo Figliuolo. come già anticipato in una lettera alle Regioni nei giorni scorsi, il generale aveva stimato in oltre 200mila gli operatori scolastici che non avevano ancora ricevuto il vaccino. Il report del commissario per l’emergenza Covid sulla copertura vaccinale nel mondo della scuola parla chiaro: l’85% ha ricevuto la prima dose tra insegnanti e collaboratori scolastici, mentre solo il ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021)di obbligare almeno glia vaccinarsi, così com’è stato fatto pere infermieri, si fa sempre più concreta tra governo e staff del commissario Francesco Paologià anticipato in una lettera alle Regioni nei giorni scorsi, ilaveva stimato in oltre 200mila gli operatori scolastici che non avevano ancora ricevuto il vaccino. Il report del commissario per l’emergenza Covid sulla copertura vaccinale nel mondo della scuola parla chiaro: l’85% ha ricevuto la prima dose trae collaboratori scolastici, mentre solo il ...

Advertising

LiveSicilia : Vaccini, in Sicilia “quasi obbligatori”: la strategia di Musumeci - vaniacavi : RT @Gabriel05470893: ?? Tra Bubu e Capoccia non so dei due chi spara più stronzate; i temi del giorno: - Vaccini obbligatori - Punire chi è… - eclissidicielo : RT @Gabriel05470893: ?? Tra Bubu e Capoccia non so dei due chi spara più stronzate; i temi del giorno: - Vaccini obbligatori - Punire chi è… - _cieloitalia : RT @Gabriel05470893: ?? Tra Bubu e Capoccia non so dei due chi spara più stronzate; i temi del giorno: - Vaccini obbligatori - Punire chi è… - Gabriel05470893 : ?? Tra Bubu e Capoccia non so dei due chi spara più stronzate; i temi del giorno: - Vaccini obbligatori - Punire ch… -