Vacanza da incubo, giovani turisti marchigiani bloccati in Costa Brava: due sono positivi al Covid, uno ha la febbre alta (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Doveva essere la Vacanza della vita quella attesa da oltre un anno e invece per tre anconetani il soggiorno in Costa Brava, sulla Costa mediterranea della Spagna del Nord, si sta rilevando ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 8 luglio 2021) ANCONA - Doveva essere ladella vita quella attesa da oltre un anno e invece per tre anconetani il soggiorno in, sullamediterranea della Spagna del Nord, si sta rilevando ...

Advertising

flaviuzzzzz : mia sorella è tornata dalla vacanza ricomincia l'incubo del non potere studiare perché rompe in continuazione - Gagacali1 : Qua solo l'idrocefalo può salvarmi da sta vacanza da incubo, malattia del cazzo fai in modo che mi debbano operare… - EmilioGargiulo : RT @Vittori87874074: AVRANNO I PREZZI PIÙ BASSI VIAGGIARE CON RYANAIR E UN INCUBO - Vittori87874074 : AVRANNO I PREZZI PIÙ BASSI VIAGGIARE CON RYANAIR E UN INCUBO - goldensIumbers_ : vividissimo il ricordo della finale Italia-Spagna del 2012 perché ero in vacanza-studio a Dublino e sistemarono tut… -