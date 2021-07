Usa | Renzi | ' scandalo incontri Servizi e ministro Giustizia perchè avrei falsato elezioni'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Trovo ridicolo che si debba perdere del tempo a spiegare che non fabbrico risultati elettorali falsi in giro per il mondo. Ma che ci siano state due riunioni con i vertici dell'intelligence italiana e ildellaamericano su questo tema è per me uno". Lo scrive Matteonel suo ultimo libro "Controcorrente“, a proposito delle accuse secondo le quali sarebbe stato parte di un piano per influenzare leamericane contro Trump. "Io non so -esordisce il leader di Italia viva- perché Conte impieghi così tanto tempo prima di condannare –con toni ...

E' una "idiozia" dire che Iv usa il Ddl Zan per facilitare una convergenza con il centrodestra per il Quirinale, sono i numeri che danno un ruolo centrale a Lega - Fi - Fdi. Lo dice Matteo Renzi in una intervista ad Huffington Post. "Uno -scrive ancora Renzi- potrebbe farci sopra una risata e chiuderla lì. Qualcuno potrebbe anche prendermi in giro: visto che sei così organizzato nell'alterare i risultati elettorali, ..."