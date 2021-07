Usa | Renzi | ' scandalo incontri Servizi e ministro Giustizia perchè avrei falsato elezioni' 3

(Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - "Che ci siano state due riunioni con i vertici dell'intelligence italiana e ildellaamericano su questo tema -scrive- è per me uno. Anche per questo chiedevo grande attenzione al comparto dell'intelligence, che non è la polizia privata del premier pro tempore, ma una ramificata e complessa organizzazione che deve tutelare la sicurezza degli italiani, non assecondare la propaganda di partito come quella che porta Trump ad accusarci". "Ho sempre evitato di trasformare quella vicenda in una vicenda personale. Ma dobbiamo avere il coraggio di dire che lascia davvero perplessi ...

Il Tempo

E' una "idiozia" dire che Ivil Ddl Zan per facilitare una convergenza con il centrodestra per il Quirinale, sono i numeri che danno un ruolo centrale a Lega - Fi - Fdi. Lo dice Matteoin una intervista ad Huffington ...la legge Zan per mettere il primo passo nel centrodestra". Scotto, vorrei cominciare dal Garante per l'Infanzia della Regione Umbria Maria Pia Castellani, in ottimi rapporti mi dicono con ...(Adnkronos) - "Uno -scrive ancora Renzi- potrebbe farci sopra una risata e chiuderla lì. Qualcuno potrebbe anche prendermi in giro: visto che sei così organizzato nell’alterare i risultati elettorali, ...E' una "idiozia" dire che Iv usa il Ddl Zan per facilitare una convergenza con il centrodestra per il Quirinale, sono i numeri che danno un ruolo centrale a Lega-Fi-Fdi. Lo dice Matteo Renzi in ...