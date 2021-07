“Uno importante le gira attorno”. Anna Tatangelo, gossip partito. “Di una prestigiosa famiglia…” (Di giovedì 8 luglio 2021) Momento di rinascita per colei che fino a qualche tempo fa molti chiamavano la Ragazza di periferia, grazie al suo famoso brano musicale. Oggi di ragazza c’è ben poco, se non il suo fisico scultoreo. Anna Tatangelo è sbocciata in una splendida donna, nonché una fantastica mamma ed una brillante artista. Oltre alla nuova musica, ora sarà anche una presentatrice. Ma è il momento del gossip sul presunto fidanzato. E non solo lui… L’ex di Gigi D’Alessio presto debutterà nella domenica di Canale 5 in Scene da un matrimonio, format proposto già anni fa e che si ripresenterà in una chiave moderna. Sul piano della produzione musicale inoltre, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 luglio 2021) Momento di rinascita per colei che fino a qualche tempo fa molti chiamavano la Ragazza di periferia, grazie al suo famoso brano musicale. Oggi di ragazza c’è ben poco, se non il suo fisico scultoreo.è sbocciata in una splendida donna, nonché una fantastica mamma ed una brillante artista. Oltre alla nuova musica, ora sarà anche una presentatrice. Ma è il momento delsul presunto fidanzato. E non solo lui… L’ex di Gigi D’Alessio presto debutterà nella domenica di Canale 5 in Scene da un matrimonio, format proposto già anni fa e che si ripresenterà in una chiave moderna. Sul piano della produzione musicale inoltre, ...

Advertising

CarloCalenda : Costruire uno stadio è un'iniziativa privata ma la vicenda assurda di Tor di Valle dimostra quanto sia importante l… - marcoconterio : ???? Kevin #Strootman oggi dice addio all'#OM: è atteso per le visite mediche col #Cagliari, prestito di 1+1, il… - Ahasveron : #lariachetira Tra i 'papabili' della sinistra, per un motivo o per l'altro, non ce n'è uno che valga più di zero. S… - ArmandaGelsomin : RT @DonFabrizioC: Sono un uomo adulto e non ho mai smesso (penso di non farlo mai), nemmeno per un istante, di sognare e di coltivare i mie… - volcdoc : @andreaverardo5 @andre_bald @Fedez Uno che e' pagato per fare il parlamentare non dovrebbe insultare altri cittadin… -