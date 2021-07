Ungheria, la Lega e Fratelli d’Italia votano contro la risoluzione del parlamento Ue sui diritti Lgbtq+ (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’ampia maggioranza di eurodeputati ha permesso l’approvazione della risoluzione del parlamento europeo che condanna la legge anti-Lgbtq+ ungherese. Spiccano i “no” di Lega e Fratelli d’Italia. Invece, Forza Italia si è spaccata sulla risoluzione: la maggioranza degli europarlamentari forzisti si è astenuta, gli altri sono equamente divisi tra favorevoli e contrari. Compatto il fronte di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Italia viva, che si è espresso a favore del documento. Con 459 voti favorevoli, 147 contrari e 58 astenuti, dunque, il ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 luglio 2021) Un’ampia maggioranza di eurodeputati ha permesso l’approvazione delladeleuropeo che condanna la legge anti-ungherese. Spiccano i “no” di. Invece, Forza Italia si è spaccata sulla: la maggioranza degli europarlamentari forzisti si è astenuta, gli altri sono equamente divisi tra favorevoli e contrari. Compatto il fronte di Partito democratico, Movimento 5 stelle e Italia viva, che si è espresso a favore del documento. Con 459 voti favorevoli, 147 contrari e 58 astenuti, dunque, il ...

pietroraffa : A una domanda sui diritti, Susanna #Ceccardi (Lega) risponde:'Noi proponiamo cose più concrete, pensiamo alla flat… - lauraboldrini : Una risoluzione del @Europarl_IT condanna l'#Ungheria per le leggi anti Lgbtqi+ e chiede sanzioni. Lega e FdI ha… - HuffPostItalia : In vigore legge anti-Lgbt in Ungheria. Condanna del Parlamento Ue, Lega e FdI contrari - LoveBellaria : RT @lauraboldrini: Una risoluzione del @Europarl_IT condanna l'#Ungheria per le leggi anti Lgbtqi+ e chiede sanzioni. Lega e FdI hanno v… - nives188 : RT @lauraboldrini: Una risoluzione del @Europarl_IT condanna l'#Ungheria per le leggi anti Lgbtqi+ e chiede sanzioni. Lega e FdI hanno v… -