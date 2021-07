Una vita anticipazioni: Marcia e Genoveva allo scontro, Laura lavora per Mendez? (Di giovedì 8 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 9 luglio 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano le ultimissime da Acacias 38 e quello che succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Domani vedremo la prima parte dell’episodio 1204 di Acacias 38 e scoprire che cosa ha in mente Genoveva. La donna ha assunto una nuova domestica e cerca di non farsi travolgere dalle indagini anche se sa bene che Mendez sospetta di lei. Felipe al momento si è schierato dalla sua parte, visto che la donna sta per diventare la madre di suo figlio. Ma non immagina neppure tutto quello che sua moglie ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 9 luglio 2021? Come sempre le nostreci rivelano le ultimissime da Acacias 38 e quello che succederà nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5. Domani vedremo la prima parte dell’episodio 1204 di Acacias 38 e scoprire che cosa ha in mente. La donna ha assunto una nuova domestica e cerca di non farsi travolgere dalle indagini anche se sa bene chesospetta di lei. Felipe al momento si è schierato dalla sua parte, visto che la donna sta per diventare la madre di suo figlio. Ma non immagina neppure tutto quello che sua moglie ha ...

Advertising

angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - ilfoglio_it : 'Quello che il Pd non capisce è che il problema non è Salvini, ma una parte della magistratura che si crede onnipot… - SkyArte : Marc Chagall nasceva oggi nel 1887. Ha avuto una vita fatta di luce e ombre, momenti di gioia sconfinata alternati… - alessiobalbi : Come Bill e Melinda Gates: perché sempre più coppie si separano dopo una vita insieme - ssamdoIl : x fortuna nn mi piacciono le raga di planet 999 non vogliamo un altro pd48 incident nella mia vita in cui so ancora… -