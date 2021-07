Una Vita, anticipazioni 9 luglio: Marcia dirà la verità a Felipe? (Di giovedì 8 luglio 2021) Uno scontro memorabile terrà banco ad Una Vita nel corso della puntata di Una Vita di venerdì 9 luglio. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Marcia finalmente si deciderà a dire tutta la verità a Felipe su quanto ha appreso da Cesar Andrade in prigione sull'arrivo di Santiago ad Acacias per opera di Genoveva e sulla loro alleanza. Intanto, la Salmeron sarà insospettita dall'atteggiamento del commissario Mendez nei confronti di Laura, la sua nuova domestica. Il poliziotto, infatti, si è recato in casa sua per parlare ancora una volta dell'omicidio di Ursula e si è ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 8 luglio 2021) Uno scontro memorabile terrà banco ad Unanel corso della puntata di Unadi venerdì 9. Le, infatti, rivelano chefinalmente si deciderà a dire tutta lasu quanto ha appreso da Cesar Andrade in prigione sull'arrivo di Santiago ad Acacias per opera di Genoveva e sulla loro alleanza. Intanto, la Salmeron sarà insospettita dall'atteggiamento del commissario Mendez nei confronti di Laura, la sua nuova domestica. Il poliziotto, infatti, si è recato in casa sua per parlare ancora una volta dell'omicidio di Ursula e si è ...

