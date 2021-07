Una Vita, anticipazioni 9 luglio: Genoveva muove una grave accusa a Marcia (Di giovedì 8 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 9 luglio: diverse le vicende coinvolgenti nell’appuntamento di giovedì. Vogliamo scoprirle? Laura nega di conoscere il Commissario Mendez Il poliziotto indaga se conosce Laura, ma la nuova domestica degli Alvarez Hermoso gli dice di no. Sarà vero? Fabiana diffida di Laura: quale sarà il motivo? Laura ha difficoltà anche con Fabiana, perché la tenutaria della pensione è diffidente nei suoi confronti. A suo avviso chiede troppe cose su Marcia (le fan di “Una Vita” hanno visto che la Alonso ha già messo gli occhi su Felipe). Una Vita, anticipazioni 9 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 luglio 2021) Una: diverse le vicende coinvolgenti nell’appuntamento di giovedì. Vogliamo scoprirle? Laura nega di conoscere il Commissario Mendez Il poliziotto indaga se conosce Laura, ma la nuova domestica degli Alvarez Hermoso gli dice di no. Sarà vero? Fabiana diffida di Laura: quale sarà il motivo? Laura ha difficoltà anche con Fabiana, perché la tenutaria della pensione è diffidente nei suoi confronti. A suo avviso chiede troppe cose su(le fan di “Una” hanno visto che la Alonso ha già messo gli occhi su Felipe). Una9 ...

