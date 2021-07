Una barriera verde che protegge le coste | i risultati di una ricerca

(Di giovedì 8 luglio 2021) Pubblicata su Marine Pollution Bulletin, ladell’Università di Pisa sul litorale da Viareggio a Calambrone nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli PISA – C’è unachele. Piante come lo sparto pungente o la gramigna delle spiagge sono fra i migliori difensori contro l’invasione di plastica. La loro conformazione e le radici molto ramificate agiscono infatti come vere e proprie “trappole” per limitare la dispersione dei rifiuti. La conferma del ruolo fondamentale svolto dalla vegetazione dei sistemi dunali arriva da uno studio pubblicato su Marine Pollution ...

C'è una barriera verde che protegge le coste. Piante come lo sparto pungente o la gramigna delle spiagge sono fra i migliori difensori contro l'invasione Le piante delle dune acchiappa plastica che di ...Pubblicata su Marine Pollution Bulletin, la ricerca dell'Università di Pisa sul litorale da Viareggio a Calambrone nel Parco di Migliarino San Rossore ...