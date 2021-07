Un secondo film de I Simpson era stato pensato prima del Covid: “Abbiamo molte cose da raccontare” (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci sarà un nuovo film de I Simpson? Dopo il salto sul grande schermo nel 2007 con il primo lungometraggio, a lungo si è parlato della possibilità di realizzarne un altro. Tuttavia, la pandemia ha sconvolto i piani e l’intera industria ha dovuto fermarsi. Lo showrunner Al Jean ha osservato che, se dovesse esserci un nuovo film de I Simpson, meriterebbe un’uscita nelle sale. Il nuovissimo cortometraggio a tema Marvel, The Good, The Bart e The Loki è ora in streaming su Disney+. “Ne parlavamo davvero molto prima della pandemia. E ora penso, solo per prudenza, voglio vedere com’è tornare al cinema, in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci sarà un nuovode I? Dopo il salto sul grande schermo nel 2007 con il primo lungometraggio, a lungo si è parlato della possibilità di realizzarne un altro. Tuttavia, la pandemia ha sconvolto i piani e l’intera industria ha dovuto fermarsi. Lo showrunner Al Jean ha osservato che, se dovesse esserci un nuovode I, meriterebbe un’uscita nelle sale. Il nuovissimo cortometraggio a tema Marvel, The Good, The Bart e The Loki è ora in streaming su Disney+. “Ne parlavamo davvero moltodella pandemia. E ora penso, solo per prudenza, voglio vedere com’è tornare al cinema, in ...

