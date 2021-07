Un Posto Al Sole | arriva la sospensione | il motivo

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’amata soap opera partenopea va verso un temporaneo stop, UnAlviene sospeso: ecco ilBen due settimane di stop per UnAl. La social media manager della soap opera partenopea, nel consueto appuntamento del venerdì di CasaUpas, ha annunciato che saranno fermi per due settimane, ad agosto, per una L'articolo proviene da Inews.it.

A proposito della classifica del24Ore che la vede seconda nella classifica di gradimento dopo ... il 12 mattina sarò suldell'incidente ferroviario per rendere omaggio alle nostre vittime e ...La leonessa, però, si è ripresa la voce e si è rimessa in piedi con le sueforze per dominare ... si sente a casa, non vuole tornare negli Stati Uniti, ha trovato il suonel mondo, ma è ...L’amata soap opera partenopea va verso un temporaneo stop, Un Posto Al Sole viene sospeso: ecco il motivo. Un Posto al sole (@Youtube) Ben due settimane di stop per Un Posto Al ...Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole ambientata in un immaginario condominio della Napoli bene chiamato palazzo Palladini. Le nuove trame si ...