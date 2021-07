“Un fattore ha peggiorato tutto” Raffaella Carrà | il medico parla delle cause della morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021) La notiziadici ha lasciato tutti senza parole. L’Italia, possiamo dire, si è fermata, almeno per un attimo, in raccoglimento, per il dolore suscitato da questa brutta e inaspettata notizia. Ora, a qualche giorno da quel maledetto 5 luglio 2021, arrivano le prime conferme sulla presunta malattia che la affliggeva da tempo. In particolare quelle del Prof. Mangiaracina,chirurgo, docente di Salute pubblica all’Università La Sapienza Mangiaracina, anche Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione, fondatore e PresidenteSocietà Italiana di ...