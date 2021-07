Ufficiale | il Verona prende il giovane Caia per la Primavera

(Di giovedì 8 luglio 2021) Federico, attaccante 18enne che quest’anno ha debuttato in prima squadra con il Livorno, è stato messo sotto contratto dall’Hellasfino al 2024 per giocare con lasi era svincolato dai toscani. Primo rinforzo per la #: benvenuto Federico ##HVGiovanili #HVFC https://t.co/AMahJXZ7qP — HellasFC (@HellasFC) July 6, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

BenjieFede : Edizione super limitata - MERCH UFFICIALE ARENA DI VERONA - L’ultimo concerto ?? - Valebi98 : RT @BenjieFede: Edizione super limitata - MERCH UFFICIALE ARENA DI VERONA - L’ultimo concerto ?? - njalltiamo : RT @BenjieFede: Edizione super limitata - MERCH UFFICIALE ARENA DI VERONA - L’ultimo concerto ?? - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas Verona: è arrivata la nuova App ufficiale del club gialloblù - arenaliveweb : RT @BenjieFede: Edizione super limitata - MERCH UFFICIALE ARENA DI VERONA - L’ultimo concerto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Verona

Fonte foto: sitoHellasLa società emiliana ha annunciato, attraverso un comunicatopresente sul proprio sito, l'... Nella massima serie ha vestito le maglie di Hellas, Atalanta, Roma, Parma, Lecce e Lazio. Ha ...Bari, tornano le amichevoli precampionato. Assenti l’anno scorso per il Covid-19. Con i De Laurentiis bilancio positivo: ancora nessuna sconfitta ...“È ufficiale: YANCARLOS RODRIGUEZ ... persi proprio contro Treviglio (10.23 punti/gara in stagione e 3 assist – con un high di 33 pt vs Verona – e 11 nei playoff con 2,8 assist). La prima chiamata in ...