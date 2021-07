(Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissionepea ha scoperto che Daimler, BMW e il gruppo(che controlla i marchi, Audi e Porsche) hanno violato le norme antitrust dell’UE colludendo sullo sviluppo tecnico di strumenti in grado di ridurre lenocive degli ossidi di azoto (NOx) nelle vetture a diesel. Perciò l’esecutivo UE ha inflitto un’ammenda di 875di, con l’esclusione di Daimler, la quale ha rivelato alla Commissione l’esistenza del. Tutte le parti in causa hanno riconosciuto il loro coinvolgimento nel...

DividendProfit : UE, multa da 845 milioni di euro a BMW e Volkswagen per cartello su emissioni -

Teleborsa

La Commissione europea ha scoperto che Daimler , BMW e il gruppo Volkswagen (che controlla i marchi Volkswagen, Audi e Porsche) hanno violato le norme antitrust dell'UE colludendo sullo sviluppo ...