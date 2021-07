Uccise il padre per difendere la madre. Il fratello: 'Mio padre era un diavolo' (Di giovedì 8 luglio 2021) La vicenda del ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la mamma è finita in tribunale. 'Ero sotto choc, pietrificato'. È la frase che Loris Pompa ripete diverse volte durante l'interrogatorio al ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) La vicenda del ragazzo che ha ucciso ilperla mamma è finita in tribunale. 'Ero sotto choc, pietrificato'. È la frase che Loris Pompa ripete diverse volte durante l'interrogatorio al ...

