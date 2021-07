Turismo | riecco nei weekend il Frecciarossa Milano-Sapri | fermate ad Agropoli | Pisciotta e Centola-Palinuro

(Di giovedì 8 luglio 2021) A partire da domani, venerdì 9 luglio, e fino al 26 settembre sarà attivo neiil. Lo rende noto la Regione Campania, sottolineando il proprio “impegno” grazie al quale ritorna attivo il servizio dell’alta velocità. In tutti idi luglio, agosto e settembre sarà quindi possibile raggiungere, passando per Napoli, le località del Cilento in maniera più agevole. Lepreviste nel Cilento sono alle stazioni di. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turismo riecco

Il Denaro

Le aziende hanno voglia di lavorare, ildeve ripartire anche nelle zone interne. Le amministrazioni comunali hanno partecipato a diversi incontri e si sta arrivando in questi giorni alla ...Permettendo così un rilancio di tutto il territorio per passare le giornate immersi nella natura e magari proponendo un nuovo modello diche vede, sicuramente, il Laceno protagonista in tutta ...A partire da domani, venerdì 9 luglio, e fino al 26 settembre sarà attivo nei weekend il Frecciarossa Milano-Sapri. Lo rende noto la Regione Campania, sottolineando il proprio “impegno” grazie al qual ...Eleonora Ruggeri, giovane avvocatessa riccionese, ha riportato il simbolo del M5S nel consiglio comunale di Riccione. E punta subito su ordine pubblico e arredo urbano del centro per il quale lamenta ...