Trump porta Big Tech in tribunale (Di giovedì 8 luglio 2021) Trump fa causa a Facebook, Twitter e Google: è stato depositato tutto presso la Corte della Florida meridionale. Già prima del 6 gennaio, giorno dell’assalto a Capitol Hill, alcuni post dell’ex presidente erano stati parzialmente o totalmente censurate. Dopo quella data, i suoi account sono stati bloccati: le dichiarazioni sui brogli elettorali e sulla vittoria “rubata” erano pericolose ed eversive. Adesso la questione non è se fosse o no necessario togliergli il megafono in quel contesto incendiario, quando si temeva il peggio anche per l’insediamento di Biden e Washington era militarizzata. La domanda è se, per come hanno deciso di impostarla finora, la difesa delle ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021)fa causa a Facebook, Twitter e Google: è stato depositato tutto presso la Corte della Florida meridionale. Già prima del 6 gennaio, giorno dell’assalto a Capitol Hill, alcuni post dell’ex presidente erano stati parzialmente o totalmente censurate. Dopo quella data, i suoi account sono stati bloccati: le dichiarazioni sui brogli elettorali e sulla vittoria “rubata” erano pericolose ed eversive. Adesso la questione non è se fosse o no necessario togliergli il megafono in quel contesto incendiario, quando si temeva il peggio anche per l’insediamento di Biden e Washington era militarizzata. La domanda è se, per come hanno deciso di impostarla finora, la difesa delle ...

