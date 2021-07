Triveneto Meeting, piazza d’onore e personale sugli 800 metri per Abdelhakim Elliasmine (Di giovedì 8 luglio 2021) La maglia azzurra è uno dei principali riconoscimenti a cui un atleta possa ambire. Indossarla significa coronare un lungo cammino caratterizzato da grandi soddisfazioni, ma soprattutto da numerosi sacrifici e rinunce. Un sogno che Abdelhakim Elliasmine avrebbe potuto realizzare agli Europei Under 23 complice il percorso di crescita che lo ha condotto a centrare il minimo ai recenti Campionati Italiani. La lunga attesa per l’ottenimento della cittadinanza ha però impedito al portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 di compiere questo passo e dover così rinviare nuovamente l’appuntamento con la Nazionale. Tutto ciò non ha però frenato la voglia di rivalsa di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) La maglia azzurra è uno dei principali riconoscimenti a cui un atleta possa ambire. Indossarla significa coronare un lungo cammino caratterizzato da grandi soddisfazioni, ma soprattutto da numerosi sacrifici e rinunce. Un sogno cheavrebbe potuto realizzare agli Europei Under 23 complice il percorso di crescita che lo ha condotto a centrare il minimo ai recenti Campionati Italiani. La lunga attesa per l’ottenimento della cittadinanza ha però impedito al portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 di compiere questo passo e dover così rinviare nuovamente l’appuntamento con la Nazionale. Tutto ciò non ha però frenato la voglia di rivalsa di ...

Advertising

FratellidItalia : RT @F_Scoccimarro: ???? ieri allo stadio di atletica 'Pino Grezar' per il TRIVENETO MEETING INTERNAZIONALE di #Atletica Leggera su Pista. #F… - F_Scoccimarro : ???? ieri allo stadio di atletica 'Pino Grezar' per il TRIVENETO MEETING INTERNAZIONALE di #Atletica Leggera su Pista… - Codadicavallo1 : Atletica: Al Triveneto Meeting di Trieste, sulla pista dello stadio Grezar, non tradisce la primatista italiana del… - Queenatletica : Triveneto Meeting di Trieste già partito: qui iscritti, orario e diretta streaming - Giorgio_RossiTs : RT @ComunediTrieste: Mercoledì 7 luglio 2021 l’atletica d’alto livello internazionale torna a far tappa a #Trieste. Allo stadio “Grezar”, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Triveneto Meeting Atletica, Meeting Trieste 2021: acuti di Fofana e Siragusa Hassane Fofana vince la gara dei 110 hs al Meeting del Triveneto a Trieste: l'atleta delle Fiamme Oro taglia il traguardo in 13.62 ( - 0.7) davanti al colombiano Yohan Chaverra (13.71) e allo statunitense Jarret Eaton (13.78). Ottima ...

Trieste: Siragusa 11.41, a segno Fofana Al Triveneto Meeting la staffettista azzurra pareggia lo stagionale nei 100 metri, l'ostacolista vince nei 110hs con 13.62. Mangione migliore delle italiane nei 400: 52.68 C'era attesa per gli azzurri ...

Triveneto Meeting, piazza d’onore e personale sugli 800 metri per Abdelhakim Elliasmine BergamoNews Irene Siragusa corre verso Tokyo: eguagliato il personale nei 100 La velocista senese brilla al meeting di Trieste correndo i 100 metri in 11"43, stesso tempo dello scorso giugno a Kladno. A ormai due settimane dai Giochi, arrivano segnali incoraggianti per l’Italia ...

Fofana vince i 110 ostacoli a Trieste L’evento friulano è stato uno degli ultimi test per numerosi atleti italiani e stranieri a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il vice campione italiano dei 110 ostacoli Hassane ...

Hassane Fofana vince la gara dei 110 hs aldela Trieste: l'atleta delle Fiamme Oro taglia il traguardo in 13.62 ( - 0.7) davanti al colombiano Yohan Chaverra (13.71) e allo statunitense Jarret Eaton (13.78). Ottima ...Alla staffettista azzurra pareggia lo stagionale nei 100 metri, l'ostacolista vince nei 110hs con 13.62. Mangione migliore delle italiane nei 400: 52.68 C'era attesa per gli azzurri ...La velocista senese brilla al meeting di Trieste correndo i 100 metri in 11"43, stesso tempo dello scorso giugno a Kladno. A ormai due settimane dai Giochi, arrivano segnali incoraggianti per l’Italia ...L’evento friulano è stato uno degli ultimi test per numerosi atleti italiani e stranieri a poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il vice campione italiano dei 110 ostacoli Hassane ...