Trasporto aereo, IATA: “Domanda voli in miglioramento ma lontani da livelli pre-Covid” (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di maggio la Domanda sia di voli domestici che internazionali ha fatto registrare un lieve miglioramento rispetto al mese precedente ma il traffico rimane ben al di sotto dei livelli pre-pandemici. È quanto rileva l’International Air Transport Association (IATA), nel suo ultimo report. In particolare, l’organizzazione internazionale delle compagnie aeree sottolinea come la ripresa del traffico internazionale continui a essere ostacolata dalle misure di restrizione ancora adottate da diversi governi. Confrontando i dati del 2019 – dal momento che i dati relativi allo scorso anno sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di maggio lasia didomestici che internazionali ha fatto registrare un lieverispetto al mese precedente ma il traffico rimane ben al di sotto deipre-pandemici. È quanto rileva l’International Air Transport Association (), nel suo ultimo report. In particolare, l’organizzazione internazionale delle compagnie aeree sottolinea come la ripresa del traffico internazionale continui a essere ostacolata dalle misure di restrizione ancora adottate da diversi governi. Confrontando i dati del 2019 – dal momento che i dati relativi allo scorso anno sono ...

Advertising

radioitaliacina : Inaugurato l’Aeroporto Internazionale di Chengdu Tianfu - MarcoDiLuigiUIL : RT @Uiltrasporti_N: Sciopero 24 ore di tutto il settore del trasporto Aereo in crisi per pandemia. La mobilitazione continua per chiedere r… - AvEcuadorRT : RT @leonard_berberi: Italia Trasporto Aereo, la newco creata per rilanciare #Alitalia, fa un passo avanti verso il decollo previsto in autu… - luisevanegas : RT @leonard_berberi: Italia Trasporto Aereo, la newco creata per rilanciare #Alitalia, fa un passo avanti verso il decollo previsto in autu… - FitLombardia : RT @FitCisl: Alta partecipazione al nuovo sciopero, questa volta di 24 ore del trasporto aereo, con centinaia di voli cancellatti e con pre… -