Tra i “medici Covid” del punto vaccinale Difesa (Di giovedì 8 luglio 2021) Vaglio Lise (CS), punto vaccinale Difesa. Ore 8.00: “Inizio attività!”, gracchia la radio, dando ordine al personale di iniziare gli accessi che anche oggi supereranno le 500 unità. La fila per il vaccino è lunga dalle prime ore del giorno e si manterrà tale almeno fino all’ora di pranzo quando, complici il sole a picco InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 luglio 2021) Vaglio Lise (CS),. Ore 8.00: “Inizio attività!”, gracchia la radio, dando ordine al personale di iniziare gli accessi che anche oggi supereranno le 500 unità. La fila per il vaccino è lunga dalle prime ore del giorno e si manterrà tale almeno fino all’ora di pranzo quando, complici il sole a picco InsideOver.

Advertising

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL ECONOMIA ???? Vota, RT e fai votare il più grande BANCHIERE di tutti i tempi SEMIFINALE???… - mrcllznn : Ancora 216mila non vaccinati tra docenti e personale scolastico. Il commissario Figliuolo chiede alle Regioni di pr… - a_meluzzi : RT @SanitaInf: Pronto un documento congiunto frutto della collaborazione tra i Medici di famiglia della SIMG e gli infettivologi SIMIT, un… - infoitsalute : Lazio, sono 300 i no vax tra medici e infermieri. Magi: «Silenzio dalle Asl» - infoitsalute : Sospesi ottanta tra medici e infermieri no vax: provvedimento dell'Ulss4 -