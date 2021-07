Tour de France tappa 13: percorso, altimetria, favoriti e orari tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Nimes, 8 luglio 2021 " Domani appuntamento con la tappa 13 del Tour de France . Un percorso relativamente facile e con poche emozioni in salita, nell'avvicinamento all'ultima settimana della Grande ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Nimes, 8 luglio 2021 " Domani appuntamento con la13 delde. Unrelativamente facile e con poche emozioni in salita, nell'avvicinamento all'ultima settimana della Grande ...

