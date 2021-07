Tour de France, Tadej Pogacar: “Correrò in difesa, sui Pirenei può succedere di tutto” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tappa di trasferimento per Tadej Pogacar. La maglia gialla ha potuto tirare un po’ il fiato quest’oggi nella dodicesima tappa del Tour de France 2021, la Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, di 159,4 chilometri: la sua squadra, la UAE Team Emirates, ha lasciato spazio alla fuga di giornata, con il gruppo dei migliori che è arrivato a 15’53’’ dal vincitore di giornata, Nils Politt della Bora-Hansgrohe. Il fenomeno sloveno passa in rassegna la giornata odierna in cui ha avuto ben poco da fare: “Mi sento soddisfatto per come ho pedalato oggi. Siamo partiti a tutto gas, i primi chilometri sono stati assai veloci, ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Tappa di trasferimento per. La maglia gialla ha potuto tirare un po’ il fiato quest’oggi nella dodicesima tappa delde2021, la Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, di 159,4 chilometri: la sua squadra, la UAE Team Emirates, ha lasciato spazio alla fuga di giornata, con il gruppo dei migliori che è arrivato a 15’53’’ dal vincitore di giornata, Nils Politt della Bora-Hansgrohe. Il fenomeno sloveno passa in rassegna la giornata odierna in cui ha avuto ben poco da fare: “Mi sento soddisfatto per come ho pedalato oggi. Siamo partiti agas, i primi chilometri sono stati assai veloci, ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - OA_Sport : Tadej Pogacar getta acqua sul fuoco per le prossime tappe del Tour de France - SpinazzeRobert : RT @girodiruota: Il Tour de France è l'estate in attesa del mare. @SpinazzeRobert ci porta sulle strade della Grande Boucle e su quelle nel… - marcosciccutell : RT @repubblica: Tour de France, tra vento e fuga vincente: è il giorno di Politt. Pogacar resta in maglia gialla -