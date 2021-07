Tour de France 2021 | tappa di domani Nimes-Carcassonne | percorso e altimetria

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la scorpacciata di Alpi che ha permesso a Tadej Pogacar di vestire la maglia gialla con un buon margine sui più diretti avversari, ildesi prende una piccola ‘pausa’ prima delle prossime montagne. Tra oggi eil gruppo potrà tirare un po’ il fiato, con due occasioni per le ruote veloci: ladel 9 luglio, dadi 219.9 chilometri, ha unleggermente vallonato che potrebbe favorire però anche la fuga di giornata. Anche perché, storicamente, nella città medioevale non c’è mai stato un arrivo con il ...

Dopo lo spettacolo con la doppia scalata del Mont Ventoux di ieri, il Tour de France 2021 oggi, giovedì 8 luglio, con la dodicesima tappa Saint Paul Trois Châteaux-Nîmes di 219.9 chilometri, ha un percorso leggermente vallonato che potrebbe favorire però anche la fuga di giornata.