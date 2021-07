Tour de France 2021 oggi | Paul Trois Chateaux-Nimes | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

(Di giovedì 8 luglio 2021) Si correràla dodicesima tappa delde, ladi 159,4 km. Potrebbe essere la frazione ideale per un arrivo in volata o magari per un’azione da lontano. Molto dipenderà dall’atteggiamento delle squadre degli sprinter. Prima parte della frazione movimentata ma senza particolari ascese da affrontare. Il percorso vallonato, però, potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per una fuga da lontano. Il primo e unico GPM inè fissato il chilometro 83,7. Si tratta della salita di terza ...

Advertising

Eurosport_IT : SEMPLICEMENTE SPAZIALE! ?????? Van Aert è pazzesco e conquista la tappa con i due Mont Ventoux ????????… - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - infoitsport : Tour de France 2021, Tadej Pogacar meno brillante rispetto alle Alpi, ma la corsa non è riaperta - DavidRFaller : RT @Eurosport_UK: @WoutvanAert @JumboVismaRoad ???? #TDF2021 - Stage 11 ?? Eurosport 1 ???? Eurosport app ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

PERCORSO TAPPA DI OGGIDECome detto in precedenza, l'unico GPM del giorno, il terza categoria della Côte du bélvedère de Tharaux , con i suoi 4,4 chilometri al 4,6%, è posizionato a ben 77 chilometri dal ...Si concluderà domenica 11 luglio a Rochefort il 'de' di Cassio, il piccolo aereo ibrido elettrico sviluppato dalla startup francese VoltAero. Una tournée in dieci scali, che ha fatto il suo debutto il 5 luglio a Lorient. Cassio 1 è un ...Si correrà oggi la dodicesima tappa del Tour de France 2021, la Paul Trois Chateaux-Nimes di 159,4 km. Potrebbe essere la frazione ideale per un arrivo in volata o magari per un’azione da lontano.Dopo la tremenda doppia scalata al Mont Ventoux, quest'oggi, giovedì 8 luglio, il Tour de France 2021 si prende una sorta di 'tregua', o più semplicemente una dodicesima tappa leggera e dedicata alle ...