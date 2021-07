Tour de France 2021 oggi | dodicesima tappa | percorso | favoriti | altimetria Cavendish punta al poker

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dopo la tremenda doppia scalata al Mont Ventoux, quest’, giovedì 8 luglio, ildesi prende una sorta di ‘tregua’, o più semplicemente unaleggera e dedicata alle ruote veloci. Infatti, la Saint-Paul-Trois-Chateau – Nimes, di 159,4 chilometri, presenta diversi saliscendi ma soltanto un GPM a metà. Il che presuppone un più che scontato finale dov’è attesa una folta volata di gruppo. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLADELDE ...

Si concluderà domenica 11 luglio a Rochefort il 'de' di Cassio, il piccolo aereo ibrido elettrico sviluppato dalla startup francese VoltAero. Una tournée in dieci scali, che ha fatto il suo debutto il 5 luglio a Lorient. Cassio 1 è un ...Nella seconda scalata al Monte Calvo è arrivato però l'attacco del giovane danese Jonas Vingegaard , nuovo capitano della Jumbo - Visma: nessuno ha seguito il classe 1996, se non Pogacar. In seconda ...Dopo la tremenda doppia scalata al Mont Ventoux, quest'oggi, giovedì 8 luglio, il Tour de France 2021 si prende una sorta di 'tregua', o più semplicemente una dodicesima tappa leggera e dedicata alle ...Fino a ieri tifosi ed addetti ai lavori iniziavano ad immaginare un distacco tra i più grandi della storia recente, un Tour de France già chiuso al primo giorno di riposo. Leggi ...