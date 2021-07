Tour de France 2021, Nils Politt: “Sapevo che dovevo fare corsa dura, ho dato tutto quello che avevo” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel giorno del ritiro di Peter Sagan, la Bora-Hansgrohe si è puntualmente riscattata conquistando il suo primo successo parziale in questo Tour de France 2021, con Nils Politt, nell’odierna dodicesima tappa: la Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes. Il teutonico è andato in fuga con altri dodici corridori ed è stato capace di levarsi tutti gli avversari di ruota. Con questo trionfo Politt interrompe un digiuno che durava da quasi tre anni. L’ultima vittoria di Nils, infatti, risale al 26 di agosto del 2018, quando si impose in una frazione del ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel giorno del ritiro di Peter Sagan, la Bora-Hansgrohe si è puntualmente riscattata conquistando il suo primo successo parziale in questode, con, nell’odierna dodicesima tappa: la Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes. Il teutonico è anin fuga con altri dodici corridori ed è stato capace di levarsi tutti gli avversari di ruota. Con questo trionfointerrompe un digiuno cheva da quasi tre anni. L’ultima vittoria di, infatti, risale al 26 di agosto del 2018, quando si impose in una frazione del ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - OA_Sport : Tadej Pogacar getta acqua sul fuoco per le prossime tappe del Tour de France - SpinazzeRobert : RT @girodiruota: Il Tour de France è l'estate in attesa del mare. @SpinazzeRobert ci porta sulle strade della Grande Boucle e su quelle nel… - marcosciccutell : RT @repubblica: Tour de France, tra vento e fuga vincente: è il giorno di Politt. Pogacar resta in maglia gialla -