Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | Van Aert e Philipsen provano a impedire a Cavendish di fare la storia

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nuova occasione per i velocisti nell’odierna Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes, dodicesimadelde. Markè letteralmente atteso da un appuntamento con la. Cannonball, infatti, è il principale favorito per il trionfo odierno, dato che la frazione in questione è adatta alle ruote veloci, e in caso di vittoria raggiungerebbe Eddy Merckx a quota trentaquattro successi parziali alla Grande Boucle. Ironiasorte, i principali candidati a negare l’impresa asono due connazionali del Cannibale: Wout Van ...