Tour de France 2021, domani ancora pianura. Poi Pirenei e scorpacciata di montagne. Cambierà la classifica? (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Tour de France 2021 si prende un paio di giorni di relativo relax dopo la spettacolare doppia salita del Mont Ventoux. Oggi è arrivata la fuga sul traguardo di Nimes (si è imposto il tedesco Nils Politt), domani potrebbe andare in scena una volata a Carcassonne, ma poi non ci sarà più tempo per scherzare e arriveranno le montagne. Ci aspetta una vera e propria scorpacciata sui Pirenei, dove la classifica generale sarà sicuramente rivoluzionata: il primo posto di Tadej Pogacar sembra in ghiaccio (ha oltre cinque minuti di vantaggio sui più immediati ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildesi prende un paio di giorni di relativo relax dopo la spettacolare doppia salita del Mont Ventoux. Oggi è arrivata la fuga sul traguardo di Nimes (si è imposto il tedesco Nils Politt),potrebbe andare in scena una volata a Carcassonne, ma poi non ci sarà più tempo per scherzare e arriveranno le. Ci aspetta una vera e propriasui, dove lagenerale sarà sicuramente rivoluzionata: il primo posto di Tadej Pogacar sembra in ghiaccio (ha oltre cinque minuti di vantaggio sui più immediati ...

