Torino, Juric si presenta: “Prematuro dare obiettivi. Belotti? Abbiamo parlato” (Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia oggi il nuovo corso professionale di Ivan Juric che dalla sala stampa dello Stadio Olimpico Grande Torino, è stato presentato ufficialmente dopo aver diretto questa mattina il suo primo allenamento in maglia granata Leggi su mediagol (Di giovedì 8 luglio 2021) Inizia oggi il nuovo corso professionale di Ivanche dalla sala stampa dello Stadio Olimpico Grande, è statoto ufficialmente dopo aver diretto questa mattina il suo primo allenamento in maglia granata

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Juric dà il benservito a #Sirigu nel #Torino: l’ex #Palermo non difenderà i pali granata - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Mi fido di Cairo. Belotti? Non c'è posto per chi non vuole restare': E’ il giorno della conferenza… - Mediagol : Torino, Juric si presenta: “Prematuro dare obiettivi. Belotti? Abbiamo parlato” - LeBombeDiVlad : ?? #Torino, conferenza stampa di presentazione per Ivan #Juric ???? Le parole dell’ex tecnico dell’ #HellasVerona a… - vendesiverdi : RT @apuntobracco: Buon pomeriggio @persemprecalcio, oggi #Juric in conferenza stampa ha detto che ha accettato il #Torino perché in perfett… -