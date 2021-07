Tommaso massacra Valentina dopo Temptation island 2021: parole dure (Di giovedì 8 luglio 2021) Temptation island, Tommaso su Vale dopo l’addio: “Neanche una lacrima, non è stata male”. parole durissime dopo il primo addio sul resort websourceA Temptation island è scoppiata la prima coppia. Addio a Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, noti per la loro notevole differenza di età. 40 anni lei, 21 lui. I due hanno lasciato il dating show perché si sono lasciati. Sono bastati pochi giorni per sancire l’insanabile rottura, dovuta agli atteggiamenti del ragazzo, finito tra le braccia della single Giulia. Un ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021)su Valel’addio: “Neanche una lacrima, non è stata male”.durissimeil primo addio sul resort websourceAè scoppiata la prima coppia. Addio aEletti eNulli Augusti, noti per la loro notevole differenza di età. 40 anni lei, 21 lui. I due hanno lasciato il dating show perché si sono lasciati. Sono bastati pochi giorni per sancire l’insanabile rottura, dovuta agli atteggiamenti del ragazzo, finito tra le braccia della single Giulia. Un ...

